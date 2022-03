PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier et Jérôme Rothen du 25 mars – Match amical

Mon pronostic : la France bat la Côte d’Ivoire par au moins deux buts d’écart et Griezmann marque (3.60)!

Pour ce match amical à suivre ce soir à 21h15, nous sommes tous les deux d’accord. L’équipe de France devrait logiquement s’imposer contre la Côte d’Ivoire. Les Bleus doivent préparer au mieux la Coupe du Monde qui va arriver très vite. Didier Deschamps a appelé de nouveaux joueurs qu’il sera intéressant de suivre durant cette trêve internationale : Nkunku ou encore Clauss. Mbappé étant incertain et Benzema absent, Antoine Griezmann aura les clefs du camion en attaque et devrait être libéré pour se distinguer. Le joueur de l’Atletico Madrid pourrait bien marquer. Si la France prend au sérieux ce duel, on devrait la voir l’emporter largement, par au moins deux buts d’écart. Si vous associez cela au but de « Grizou » c’est une cote à 3.60 qui vous attend. Si vous voulez prendre encore plus de risques, misez sur le clean-sheet des Bleus (5.10) !

