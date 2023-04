PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier et Jérôme Rothen – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Strasbourg par au moins deux buts d’écart (2.05)

Le Racing Club de Lens, sauf grosse surprise, devrait s’imposer ce soir en ouverture de la 30e journée. Les Lensois restent sur une série de trois succès consécutifs et peuvent mettre une belle pression sur l’OM et le PSG. Les Strasbourgeois restent sur une défaite (4-3) à Monaco et n’ont pas les armes pour lutter avec les meilleures équipes du championnat. Possédant la meilleure défense du championnat, nous pensons que Lens est capable de s’imposer assez largement. Openda est en feu en ce moment. Nous miserions donc sur une victoire par au moins deux buts d’écart. Si vous voulez prendre plus de risques, vous pouvez rajouter un but d’Openda et un clean-sheet pour un MYMATCH coté à 4.70 !

Pariez sur Lens – Strasbourg ici !