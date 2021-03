PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier Ligue des Champions

Mon pronostic : Barcelone ne perd pas, les deux équipes marquent, Mbappé et Messi buteurs (5.90)

Soyons clairs dès le début : je ne crois pas à une nouvelle remontada du Barca ce soir au Parc des Princes ! L'avantage pris par les Parisiens au match aller (victoire 4-1) me semble trop conséquent et même si Barcelone va mieux avec un nouveau système tactique les maux sont toujours là. Les joueurs du PSG connaissent l'importance de ce rendez-vous et ils ne peuvent pas se permettre un nouveau fiasco. Je m'attends à une rencontre assez ouverte, avec des buts de chaque côté et je pense que les stars vont se mettre en évidence. Je vous propose donc le MyMatch suivant : Barcelone ne perd pas, les deux équipes marquent avec Messi et Mbappé buteurs pour une cote de 5.90 !

