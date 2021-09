PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier – Ligue des Champions

Mon pronostic : City ne perd pas à Paris et Gabriel Jesus marque (3.75)

Je suis d’accord avec Yohan. Si le match devait tourner d’un côté, je pense que ce serait plutôt en faveur des Citizen. Ils sont impressionnants en ce début de saison. En témoigne la prestation de ce week-end sur la pelouse de Chelsea. Ils ont donc pris leur vengeance après la défaite en finale de la Ligue des Champions en mai dernier face à ces mêmes Blues. En demi-finale, City avait largement dominé le PSG. Des Parisiens qui sont encore moins forts. Le niveau de jeu n’est pas au mieux et il faudra voir si Messi sera titulaire. Je miserais donc sur le N2 pour cette rencontre. Je vois les deux équipes marquer aussi. Si je devais choisir un buteur, je jouerais Gabriel Jesus. Le Brésilien vient de marquer le but décisif à Stamford Bridge, son troisième but de la saison. Un beau combiné coté à 3.75 !

