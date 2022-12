PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Argentine – Croatie – CDM 2022

Mon pronostic : la Croatie s'impose aux tirs au but (9.50)

J'ai la sensation que la Croatie va réaliser un parcours similaire en tout point à celui de 2018. Cette équipe est, en effet, un véritable modèle de pragmatisme ! Elle en est désormais à cinq prolongations lors de ses six derniers matches à élimination direct en Coupe du Monde. Et les Croates ont toujours fini par s'imposer, notamment au cours de quatre séances de tirs au but ! Un bilan incroyable qui me rend très méfiant pour les Argentins. S'ils ne cessent de monter en puissance tout au long de ce tournoi, ils ont à chaque fois été en difficulté face aux adversaires qui ont cherché à les faire déjouer (défaite 1-2 contre l'Arabie Saoudite et qualification aux tirs au but face aux Pays-Bas). Je vois ainsi un scénario similaire ce soir, avec une Albiceleste entreprenante qui va buter sur la défense croate. Et, comme à leur habitude, les coéquipiers de Luka Modric vont finir par se qualifier aux tirs au but.

