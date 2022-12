PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Auxerre – Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd à Auxerre et Embolo ou Ben Yedder buteur (2.35)

Je me méfie toujours des reprises après les fêtes pour les grosses écuries. Auxerre a, selon moi, un vrai coup à tenter sur sa pelouse aujourd’hui. Les Bourguignons ont pu se rassurer en préparation durant la grande trêve Coupe du Monde alors que la première partie de saison a été bien pénible. Installés à une 17e place synonyme de relégation, les joueurs de Christophe Pelissier sont donc dans l’obligation de résultats le plus rapidement possible. Monaco devra ainsi se méfier. Mais l’actuel 6e compte dans ses rangs la quasi-totalité de ses joueurs et peut donc s’appuyer sur le duo Embolo-Ben Yedder. Très à l’aise en déplacement, les Monégasques ont tous les arguments pour repartir avec au moins un point de l’Abbé-Deschamps. Je les vois ne pas perdre cet après-midi avec Breel Embolo ou Wissam Ben Yedder buteur.

