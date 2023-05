PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Brest – Nantes – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Brest et Nantes (3.20)

Le FC Nantes est dans l’obligation de réagir après sa déconvenue en finale de Coupe de France. Les Canaris ont sombré dès le début du match contre Toulouse et se sont inclinés très largement (1-5). Mais la mission maintien est plus importante encore. Antoine Kombouaré doit donc immédiatement remobiliser ses troupes pour espérer grappiller le plus de points possibles. Et lorsque que le mental est là, cette équipe est capable de produire du beau football. Mais son adversaire du soir reste supérieur. Surtout, Brest est invaincu depuis cinq rencontres et a le vent en poupe. 17e et premiers relégables, les joueurs d’Éric Roy auront l'appui de leur public mais ne seront pas non plus injouables. Dans un match aussi important dans la course au maintien, je vois finalement un résultat nul qui n’arrange personne.

Pariez sur Brest – Nantes ici !