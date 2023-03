PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Brest - PSG

Mon pronostic : le PSG gagne par au moins deux buts d'écart et Mbappé buteur (2.50)

C'est une énième fois le match d'après pour un PSG que je ne vois pas en roue libre pour cette fin de saison. Le club de la capitale doit de nouveau digérer une élimination précoce en Ligue des Champions afin de terminer le travail en Ligue 1. Si Christophe Galtier doit faire sans de nombreux éléments ce soir, il peut tout de même compter sur un Kylian Mbappé qui voudra vite montrer que ce trophée compte à ses yeux et qui vise également le titre de meilleur buteur. Je ne vois donc pas comment le Stade Brestois pourrait embêter son adversaire ce soir. Les Bretons se sont, certes, relancés à Strasbourg la semaine dernière. Mais ils restent en grande difficulté à domicile et doivent faire face à une bête blessée. Je vois ainsi Paris s'imposer par au moins deux buts d'écart et Mbappé buteur.

Mon MyMatch de folie : le PSG gagne par au moins deux buts d'écart, Mbappé ouvre le score et inscrit un doublé (8.50)

