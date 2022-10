PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Chelsea – Milan AC – Ligue des Champions

Mon pronostic : Chelsea bat le Milan AC, Giroud ou Léao buteur (3.65)

C’est une rencontre particulièrement serrée qui s’annonce à Samford Bridge ce soir. Chelsea est encore en rodage après le départ de Thomas Tuchel, remplacé par Graham Potter. Derniers de leur groupe en Ligue des Champions avec un petit point pris, les Blues n’ont d’autres choix que de gagner aujourd’hui pour espérer mieux par la suite. Et rien ne sera facile contre un adversaire en très grande forme. Le Milan AC est, en effet, le leader de cette poule et n’a perdu qu’un seul de ses dix matches, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Mais les Rossoneri sont privés de trop nombreux éléments. Ce soir, Stefano Pioli doit faire sans Maignan, Hernandez, Kjaer, Calabria, Florenzi, Saelemaekers et Origi. Il peut toutefois s’appuyer sur l’excellent duo Giroud-Léao. Si je vois l’un de ces deux joueurs marquer, je pense tout de même que Chelsea ne s’inclinera pas à domicile.

Pariez sur Chelsea – Milan AC ici !