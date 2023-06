PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur France - Italie - Euro U21

Mon pronostic : la France ne perd pas, match nul à la mi-temps et moins de 3.5 buts dans le match (3.15)

La saison n'est pas encore terminée ! Je conseille à tout le monde de regarder ce match qui s'annonce très disputé. Au vu des derniers résultats des deux équipes, je pense qu'elles mettront toutes les deux du temps avant de bien rentrer dans cette rencontre. De plus, le résultat final sera primordial pour la qualification pour le tour suivant. Je pense que les Bleuets et les Italiens essaieront de préserver au maximum le point du match nul, qui ne ferait aucun déçu. Les Tricolores, pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé en compétition officielle, ne doivent pas perdre ce premier match. Ils ne peuvent pas se le permettre. Je vois la France ne pas perdre, avec un match nul à la mi-temps et moins de 3.5 buts dans le match.

Pariez ici sur France - Italie !