PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur France - Maroc – CDM 2022

Mon pronostic : la France mène à la mi-temps et bat le Maroc (2.20)

Si ces demi-finales nous offrent une affiche magnifique, je pense toutefois que cette rencontre est assez déséquilibrée. L'équipe de France est en mission pour devenir la deuxième nation de l'histoire à gagner deux Coupes du Monde d'affilée. Les Bleus ont eu chaud face à l'Angleterre en quart de finale mais sont parvenus à s'imposer au cours d'une fin de match rocambolesque ! Les joueurs de Didier Deschamps m'impressionnent et me poussent à l'optimisme pour cette fin de tournoi. D'autant plus que les Marocains seront amoindris. Auteurs de magnifiques performances contre la Belgique, l'Espagne et le Portugal, les Lions de l'Atlas méritent d'être la première équipe africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré d'un mondial. Mais ils ont laissé beaucoup de plumes tout au long de la compétition, comme en témoignent les sorties de Ziyech et Saiss au tour précédent, touchés physiquement. Le défenseur de 32 ans risque même fortement de manquer cette demi-finale. Dans ce contexte, je pense que la France devrait faire le travail en menant au score à la mi-temps avant de définitivement s'imposer.

Mon pari de folie : la France ouvre le score, mène à la mi-temps et gagne avec moins de 3,5 buts dans le match (3.10)

