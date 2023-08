PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lens - Rennes - Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas et Gouiri buteur (3.80)

Si le RC Lens reçoit et part favori ce soir, je dois reconnaître que je suis plus confiant pour le Stade Rennais. Les Bretons réalisent un excellent mercato et visent légitimement une place dans le top 4, qualificative pour la Ligue des Champions. L'effet de surprise est passé pour les Sang et Or, qui vont surtout avoir besoin d'un peu de temps pour se reconstruire après les départs de Fofana et Openda. En face, les Bretons ont déjà été impressionnants face à Metz (5-1) et possèdent de nombreux talents en attaque, à l'image d'Amine Gouiri. L'ancien niçois a été auteur d'un premier exercice abouti sous le maillot rennais, avec 15 buts en 33 matches. De nouveau buteur la semaine dernière, je le vois ajouter une nouvelle unité à son compteur. Rennes ne devrait d'ailleurs pas s'incliner.

