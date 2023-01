PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lille – Troyes – Coupe de France

Mon pronostic : prolongation entre Lille et Troyes (5.20)

Le LOSC doit franchir un cap cette saison. Très performants dans le jeu, les joueurs de Paulo Fonseca valent mieux que leur actuel 7e place en Ligue 1. C'est surtout sur le plan offensif que le bât blesse, l'attaque étant ultra-dépendante de Jonathan David. Mais le buteur canadien est tout de même bien entouré par les Angel Gomes, Jonathan Bamba et autres Rémy Cabella. En face, Troyes est une équipe qui me plaît ! Les Aubois n'hésitent pas à prendre des risques et marquent beaucoup de buts en déplacement, ayant notamment tenu tête au PSG au Parc des Princes (3-4). La magie de la Coupe de France pouvant opérer, je vois les deux équipes faire durer le plaisir en allant au moins jusqu'en prolongation.

Pariez sur Lille – Troyes ici !