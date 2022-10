PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Marseille – Lens – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas à Marseille et les deux équipes marquent (2.45)

Je dois avouer que les derniers résultats de Marseille en Ligue 1 m'inquiètent. Les Phocéens ont du mal à briller à la fois en championnat et en coupe d'Europe. Et maintenant qu'ils réalisent de belles performances en Ligue des Champions, j'ai bien peur que la compétition prenne un peu trop de place dans les têtes olympiennes. D'autant plus que Lens est un adversaire direct cette saison ! Les Sang et Or occupent, en effet, la troisième place, avec un point d'avance sur leur adversaire du jour. S'ils ont connu leur première défaite, après six mois d'invincibilité, à Lille, il y a deux semaines, ils se sont immédiatement relancés en battant Montpellier par la suite. Très à l'aise dans le jeu, les Lensois sont également très dangereux en contre-attaque. Je ne les vois donc pas perdre au Vélodrome ce soir, même si les deux équipes devraient marquer.

