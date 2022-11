PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Marseille – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas à Marseille et les deux équipes marquent (2.30)

Je dois reconnaitre que je suis très inquiet pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens sont dans une spirale infernale, restant sur une série quatre défaites et un nul, toutes compétitions confondues. Les choix d’Igor Tudor ne cessent d’interroger, notamment celui de se priver autant de Dimitri Payet. Et j’ai bien peur qu’avec le temps, le technicien italien finisse par perdre définitivement l’appui de ses joueurs, qui ont l’air exténués aussi bien sur le plan physique que mental. Lyon pourrait ainsi en profiter pour enfoncer son rival olympien. D’autant plus que les Rhodaniens vont mieux depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche et perdent très peu au Vélodrome. Dans ce contexte, je les vois repartir au minimum avec le point du nul ce soir, tout en encaissant au moins un but.

Mon pari de folie : Lyon ne perd pas, les deux équipes marquent et Dembélé buteur (4.60)

