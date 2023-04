PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Milan AC – Naples – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Milan AC ne perd pas et Giroud ou Leao buteur (2.35)

Voilà un match particulièrement difficile à pronostiquer. Naples marche sur l’eau en Serie A et pratique l’un des plus beaux footballs du continent. Mais les Napolitains ont vécu une surprenante déconvenue face au Milan AC au début du mois, en s’inclinant lourdement à domicile (0-4). Un revers qui peut rester dans les têtes au moment de retrouver ce même adversaire aujourd’hui. D'autant plus que Luciano Spalletti doit se passer de Victor Osimhen, absolument exceptionnel cette saison. Une absence qui pourrait changer la donne à San Siro ce soir. Car les Milanais vont vouloir surfer sur leur victoire éclatante au Stadio Diego Armando Maradona. S’ils font preuve d’une réelle inconstance, les Rossoneri ont tous les arguments pour réaliser le match qu’il faut sur leur pelouse, portés par un Rafael Leao retrouvé et un Olivier Giroud qui sait élever son niveau dans les grandes affiches. Je vois ainsi Milan ne pas perdre, avec l’un de ses deux attaquants buteur.

