PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nantes-Strasbourg du 7 mai - Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas et les deux équipes marquent (2.30)

C'est un match qui sent la poudre ! Après le duel au sommet hier entre Lens et Marseille, c'est une rencontre de la peur entre deux équipes proches de la relégation. Depuis quelque temps, Strasbourg va mieux et gagne des matchs importants (Reims, Ajaccio, Auxerre). Ils sont sur une dynamique positive si on compare à celle des Nantais, qui est catastrophique. Les hommes d'Antoine Kombouaré doivent digérer la claque reçue en finale de Coupe de France face à Toulouse (1-5), mais aussi la grosse déception de la semaine après une nouvelle défaite face à Brest, un concurrent direct au maintien. De plus, les Canaris n'ont pas gagné un match de Ligue 1 depuis le 12 février et une victoire face à Lorient. Cela fait une disette de plus de dix matchs ! C'est pourquoi, je pense que les Strasbourgeois vont profiter de cette occasion. Je ne les vois pas perdre à la Beaujoire.

Pariez ici sur Nantes-Strasbourg !