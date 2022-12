PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nice – Lens – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Nice et Lens (3.00)

C’est une rencontre particulièrement équilibrée entre deux équipes qui vivent pourtant une saison bien différente. Le Racing Club de Lens est époustouflant cette année ! En effet, les Sang et Or n’ont perdu qu’un seul match depuis le 3 avril, préparation comprise. Un bilan exceptionnel qui les a conduits à la seconde place du championnat. Impressionnants sur le terrain, les joueurs de Franck Haise peuvent légitimement croire en une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. En face, Nice est également en forme. Mais les Aiglons payent leur mauvais début d’exercice et ne pointent ainsi qu’à la 9e place. Plus pragmatiques dans le jeu, je les vois faire déjouer les lensois sans parvenir à l’emporter. Je miserais donc sur un résultat nul.

Pariez sur Nice – Lens ici !