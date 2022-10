PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nice –Nantes – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Nantes et Pépé buteur (5.20)

Si les deux équipes vivent une saison similaire, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe, je suis tout de même bien plus inquiet pour Nantes. Les Canaris présentent notamment un bilan catastrophique en déplacement, n’ayant toujours pas remporté le moindre match hors de leurs bases et restant sur une série de cinq défaites consécutives, avec quinze buts encaissés ! Des statistiques faméliques qui n’annoncent rien de bon pour aujourd’hui. Car si Nice est également en difficulté, je sens qu’il y a du mieux du côté des Aiglons. Certes, les joueurs de Lucien Favre ne parviennent pas encore à enchaîner les bons résultats mais ils commencent à être bien rodés collectivement. Ils peuvent surtout compter sur un Nicolas Pépé en forme, qui retrouve la joie et le plaisir de jouer. Je vois donc les Niçois gagner avec un but de l’international ivoirien.

