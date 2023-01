PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nottingham – Manchester United – EFL Cup

Mon pronostic : Manchester United ne perd pas à Nottingham après avoir ouvert le score et les deux équipes marquent (3.30 via MYMATCH)

C’est un déplacement qui s’annonce plutôt compliqué pour Manchester United. Pourtant, les Red Devils sont en feu cette saison et retrouvent enfin des ambitions dignes de leur statut. Mais ils viennent de subir deux contre-performances en déplacement, en concédant le nul à Crystal Palace puis en s’inclinant sur la pelouse d’Arsenal. Eric Ten Hag peut toutefois compter sur une attaque rayonnante, portée par un Marcus Rashford qui n’a jamais semblé aussi fort. Les Mancuniens font souvent la course en tête en ayant pris la bonne habitude d’ouvrir le score. En face, Nottingham est une équipe qui réalise un exercice sérieux. Actuellement 13e de Premier League, les joueurs de Steven Cooper n’ont plus perdu le moindre match à domicile depuis plus de quatre mois ! Un bilan exceptionnel qui me pousse à me couvrir en misant sur Manchester United qui ouvre le score et ne perd pas, avec les deux équipes qui marquent. Un beau MyMatch coté à 3.30 !

