PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Rangers - PSV du 22 août - Qualifs LDC

Mon pronostic : les Rangers ne perdent pas face au PSV, score exact multichoix (1-1, 2-1 ou 3-1) (3.40)

Pour y avoir joué, l'ambiance à Ibrox Park sera bouillante ce soir ! On ne se rend pas compte, mais ça peut grandement déstabiliser les adversaires. Les Rangers ont mal débuté leur saison avec une défaite à Kilmarnock, mais se sont bien repris par la suite face à Livingston en championnat, et face à Morton en Coupe. De son côté, le PSV a bien entamé sa saison avec son nouvel entraîneur Peter Bosz, suite au départ suprise de Ruud Van Nistelrooy. Avec cinq victoires en autant de matchs toutes compétitions confondues, les Néerlandais sont dans une excellente dynamique. Mais se déplacer à Ibrox Park n'est jamais évident et je pense que le public va être un facteur déterminant dans le résultat final. C'est pourquoi je vois les Rangers ne pas perdre (1-1), voir s'imposer sur le score de 2-1 ou 3-1.

Je propose également de jouer l'une des deux équipes qui marquent un pénalty ce soir (2.90)

