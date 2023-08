PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Toulouse - PSG - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG mène à la mi-temps et gagne à Toulouse (2.15)

Je dois reconnaître que je suis emballé par le mercato parisien. Le trio Mbappé-Ramos-Dembele me fait saliver et me rend très optimiste pour la rencontre de ce soir. Le PSG s'était déjà montré entreprenant la semaine dernière au Parc des Princes face à Lorient. Mais c'était sur le plan offensif que ce fut plus compliqué, à cause notamment de l'absence des deux internationaux français. Maintenant que Luis Enrique peut compter sur eux, la donne change complètement. Toulouse va évidemment vendre chèrement sa peau mais risque de souffrir fortement aujourd'hui. Je vois les Parisiens prendre vite l'avantage au cours de ce match en menant à la mi-temps avant de faire le travail en alourdissant le score.

Mon pari de folie : le PSG mène à la mi-temps et gagne, plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé premier buteur (8.00)

