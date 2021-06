PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manu Petit du 22 juin sur Croatie – Ecosse

Mon pronostic : victoire de la Croatie contre l’Ecosse par un but d’écart (3.75)

Je partage l’avis de Rolland. La Croatie est très loin de son meilleur niveau et ne peut plus espérer gagner un titre international. Les joueurs ont vieilli et l’équipe connaît une baisse de son niveau général. Cependant je les vois quand même se battre jusqu’au bout. Un succès est impératif pour accéder aux huitièmes de finale que ce soit pour les Croates ou les Ecossais. Je pense qu'on aura le droit à un match accroché entre ces deux sélections. L’Ecosse n’a toujours pas inscrit le moindre but dans cette phase de poule et ne montre pas grand-chose. La Croatie n’a marqué qu’une fois, c’était contre la République Tchèque (1-1). Je pense que la dernière finaliste de la Coupe du Monde va s’imposer ce soir mais dans la difficulté. C’est pour cela que je vous propose de miser sur la victoire des Croates par un seul but d’écart (3.75) !

