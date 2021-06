PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manuel Amoros du 12 juin sur Pays de Galles – Suisse

Mon pronostic : match nul à la mi-temps et victoire de la Suisse contre le Pays de Galles (4.20)

Deuxième match de l’Euro aujourd’hui à 15 h ! Le Pays de Galles aura fort à faire pour se sortir du groupe A. Demi-finalistes en 2016, les Gallois n’ont remporté que deux rencontres sur les cinq dernières qu’ils ont disputées. D’ailleurs ils n’ont plus gagné contre une « grande » nation depuis cinq ans. On les a vus nettement dominés contre l’Equipe de France lors de la préparation pour la compétition. Certes la défaite (3-0) est tronquée par l’expulsion rapide de Williams mais le Pays de Galles était largement acculé, même à onze. La Suisse, elle, est en pleine bourre. Les Helvètes restent sur une série de six victoires consécutives et partent favoris pour en rajouter une septième. Je les vois continuer dans cette voie mais je pense que cela pourrait être serré. Je pense que le début de rencontre sera tendu comme hier soir. C’est pourquoi je vous conseille de jouer le nul à la mi-temps puis le succès de la Suisse pour une belle cote de 4.20 !

