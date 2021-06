PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manuel Amoros du 23 juin sur Slovaquie – Espagne

Mon pronostic : victoire de l’Espagne contre la Slovaquie 2-0 (4.70)

S’il y a bien une équipe qui déçoit lors de cette Euro, c’est la Roja. Les Espagnols n’ont toujours pas gagné le moindre match avec deux scores de parité face à la Suède et la Pologne, mais surtout, dans le jeu, c’est une catastrophe. Il ne se passe rien et l’Espagne reste figée sur des principes vieillissant comme la possession à outrance qui est stérile et apporte peu d’occasions. La Slovaquie, elle, a gagné son premier match face à la Pologne et est deuxième de ce groupe E. Un match nul et elle resterait à cette place bien confortable. Ce serait un exploit pour la plus faible équipe du groupe sur le papier. Cependant je pense que l’on va assister au réveil de l’Espagne. Je vois la Roja s’imposer tranquillement deux buts à zéro dans cette rencontre. Un pari coté à 4.70 !

Pariez sur Slovaquie – Espagne ici !