PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 02 septembre – Qualifs. CDM 2022

Mon pronostic : l’Angleterre s’impose en Hongrie avec un but d’Harry Kane (1.96)

Quand je vois l’effectif de l’Angleterre, je suis impressionné. Je pense d’ailleurs qu’avec un autre sélectionneur, c’est elle qui aurait été championne d’Europe. Mais on le sait, la Hongrie a les armes pour gêner n’importe quelle équipe, elle a été solide à l’Euro avec notamment des nuls accrochés contre la France et l’Allemagne. Malgré tout, je ne pense pas que cela soit suffisant pour faire un bon résultat. L’Angleterre est largement supérieure, elle doit assumer son retour au premier plan du football mondial et je la vois s’imposer ce soir. Harry Kane a été exceptionnel la saison dernière, il était absent lors de la première journée de Premier League et n’a pas encore marqué depuis son retour. Il aura faim de but et je pense qu’il ouvrira son compteur face à la Hongrie. C’est pourquoi je vous propose la victoire des Anglais avec un but de l’attaquant de Tottenham. Un pari coté à 1.96 !

