PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 10 mars – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Marseille s’impose face à Bâle et Milik buteur (2.45)

L’OM doit se ressaisir ! Les Marseillais n’arrivent plus à enchaîner depuis plusieurs semaines et sont devenus particulièrement frileux à domicile, après deux défaites sans marquer le moindre but en championnat face à Clermont et Monaco. La coupe d’Europe peut permettre aux Olympiens de se remettre la tête à l’endroit. D’autant plus qu’Arkadiusz Milik s’amuse dans les compétitions continentales depuis le début de la saison, avec six buts inscrits en autant de matches. Si Marseille parvient à construire son animation offensive autour de son buteur, cette équipe peut espérer faire quelque chose dans cette compétition. En face, le FC Bâle n’est plus cet adversaire capable d’embêter n’importe qui. Le club Suisse est redevenu moyen au fil des années. S’il perd peu, il ne gagne pas souvent non plus. Je miserais donc sur un succès marseillais avec Milik buteur (2.45).

Pariez sur Marseille – Bâle ici !