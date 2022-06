PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 11 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : l'Angleterre bat l'Italie 1-0, 2-0, 3-0 (3.05)

Cette affiche historique me paraît déséquilibrée aujourd'hui. Cette équipe d'Italie n'a, en effet, plus rien à voir avec celle qui a remporté l'Euro l'année dernière à Wembley. En pleine reconstruction, la Squadra Azzura doit encore se remettre d'une nouvelle non-qualification en Coupe du Monde. Une terrible contre-performance qui change tout l'horizon du football italien. Roberto Mancini pense donc sur le long terme et va chercher à façonner son équipe pour les prochaines grandes compétitions. Il sera donc très difficile pour l'Italie ce soir de réaliser un résultat chez une Angleterre dotée d'une magnifique génération. De plus, les joueurs de Gareth Southgate n'ont plus perdu dans le temps réglementaire à domicile depuis octobre 2020. Je vois donc les Anglais être dans la maîtrise face à une équipe d'Italie encore en apprentissage. C'est pourquoi je miserais sur un succès des coéquipiers d'Harry Kane sur les score de 1-0, 2-0 ou 3-0. Un pari qui vous permet de plus que tripler la mise (3.05).

Mon pari de folie : l'Angleterre bat l'Italie 1-0, 2-0 ou 3-0 + Kane buteur (5.90)

Pariez sur Angleterre – Italie ici !