PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 12 mai – Premier League

Mon pronostic : Tottenham bat Arsenal (2.30)

Ce derby londonien s’annonce palpitant ! Actuellement cinquième du championnat, Tottenham pourrait, en cas de victoire, revenir à un petit point de la quatrième place occupée par Arsenal. Une défaite scellerait, en revanche, définitivement le sort des Spurs, qui ne pourraient plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Il est donc évident que les joueurs d’Antonio Conte mettront tout en œuvre pour imposer leur loi dans leur antre. Portés par un le duo magique Harry Kane-Heung Min Son, ils pourraient bien se donner l’espoir de finir dans le top quatre à l’issue de la saison. Surtout face à une équipe d’Arsenal qui n’a plus gagné sur la pelouse de son adversaire depuis bientôt sept ans ! Les Gunners réalisent une très belle saison et ont récemment remportés des matches importants face à des concurrents directs. Mais ils connaissent tout de même de nombreuses difficultés sur le plan défensif et risquent de subir ce soir. Je miserais donc sur une victoire de Tottenham (2.30).

Pariez sur Tottenham – Arsenal ici !