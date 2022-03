PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 12 mars – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Montpellier et Nice (3.40)

Sans Mavididi et Sakho, la période est tout de suite plus compliquée pour Montpellier qui a beaucoup de mal en cette année 2022. Le MHSC a perdu six matches de Ligue 1 pour seulement deux petites victoires à Lorient et contre Monaco. Il faut absolument que les hommes de Dall’Oglio stoppent l’hémorragie. L’OGC Nice tient à sa place de 2e derrière le PSG et pourrait mettre la pression sur ses poursuivants en cas de bons résultats. Les Niçois ont pris sept points sur les neuf derniers possibles et sont en forme. Même si l’état de forme est clairement du côté des Aiglons, je pense que Montpellier ne voudra absolument pas perdre la rencontre. C’est pourquoi je verrais bien un nul entre ces deux clubs !

