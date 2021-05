PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 13 mai Finale - Coupe d'Allemagne

Mon pronostic: Dortmund ne perd pas contre Leipzig, les deux équipes marquent (2.00).

Je suis plutôt d’accord avec Yohan! Il faut s’attendre à un match très équilibré ce jeudi en finale de la Coupe d’Allemagne avec Leipzig qui affronte Dortmund. Mais léger avantage aux hommes d’Edin Terzić. Ces deux clubs viennent en effet de s’affronter et le Borussia a réussi à l’emporter au bout du suspense (3-2) grâce à un but de Jadon Sancho. En demi-finale ce groupe a aussi fait le plein de confiance en s’imposant très facilement contre Holstein Kiel (5-0). Contexte plus compliqué pour le RB Leipzig qui n’a remporté que 2 de ses 5 derniers matches. C’est pourquoi je vois Dortmund ne pas perdre contre Leipzig et les deux équipes marquer!

