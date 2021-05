PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 16 mai Ligue 1 - France

Mon pronostic: match nul entre Lille et Saint-Etienne (5.00).

Je ne suis pas d’accord avec Yohan. Il faut s’attendre à une rencontre beaucoup plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche entre Lille et Saint-Etienne. Surtout que les Stéphanois continuent de briller même s’ils n’ont plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. La preuve, ils restent sur des succès à Montpellier (2-1) et contre Marseille (1-0). Ce qui n’est pas rien! Je suis convaincu qu’ils vendront une nouvelle fois chèrement leur peau. Les Lillois sont eux toujours en feu puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule de leurs 18 dernières rencontres. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Lille et Saint-Etienne!

