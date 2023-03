PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 18 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Angers et plus de 2,5 buts et Openda marque (2.15 via MYMATCH)

La victoire de Lens ne fait quasiment pas de doute. Angers perd toutes ses rencontres et se dirige droit vers la Ligue 2. Avec déjà dix défaites en treize déplacements, ce sera très difficile chez le 3e du championnat. Lens reste en plus sur une démonstration à Clermont (4-0). La confiance est revenue pour les Nordistes qui ont pris trois d’avance sur Monaco. Ils devraient garder cette avance ce soir. Je pense même que l’on verra des buts pour ce duel. Je n’exclue pas une réalisation du SCO mais surtout j’imagine bien un score fleuve pour les Sang-et-Or. Pour faire gonfler cette cote, je vous propose de miser également sur un but d’Openda auteur d’un triplé la semaine dernière. Un MYMATCH coté à 2.15 !

