PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 1er mars – Coupe de France

Mon pronostic : Nice bat Versailles sans encaisser de but (1.86)

Nice a une occasion en or d’atteindre la finale de la Coupe de France. Les joueurs de Christophe Galtier affrontent le petit poucet de la compétition à domicile. Le coach niçois a l’expérience de ces rencontres déséquilibrées et saura mener, selon moi, son équipe au Stade de France. Les Aiglons se sont montrés particulièrement sérieux depuis le début de la compétition. Après avoir éliminé le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ils ont montré qu’ils avaient le niveau nécessaire pour soulever le trophée. En face, Versailles a réalisé un parcours fantastique. Le club pensionnaire de National 2 avait notamment impressionné tout le monde en s’imposant sur la pelouse de Toulouse. Cependant, les Versaillais n’ont pas affronté un seul club de l’élite avant ce soir. Le fait de devoir jouer ce match à l’extérieur constitue également un handicap, ne pouvant compter sur un public acquis à sa cause. Je vous propose donc de miser sur une victoire de l’OGC Nice sans encaisser de but (1.86). Vous pouvez y ajouter Gouiri ou Delort en buteur multichance dans un MyMatch pour faire monter la cote à 2.40.

