PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 23 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas à Saint-Etienne et les deux équipes marquent (1.88)

C'est une rencontre très importante qui nous attend entre Stéphanois et Monégasques. Les Verts sont dorénavant barragistes avant cette rencontre et doivent prendre des points. Cela sera compliqué contre une équipe en pleine bourre et qui semble irrésistible depuis plusieurs journées. L'AS Monaco est lancée vers la troisième place et une qualification en Ligue des Champions. Pour cela il faudra perpétuer cette très belle série de cinq victoires consécutives. Je me couvrirais quand même pour ce pari que je vous propose en misant sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.88 !

