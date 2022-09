PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 24 septembre – Ligue des Nations

Mon pronostic : le Portugal ne perd pas en République Tchèque et les deux équipes marquent (2.25)

C'est un match aux enjeux différents pour les deux équipes. Deuxième de ce groupe A2, le Portugal espère toujours passer devant l'Espagne au classement afin d'accéder à la phase finale de cette Ligue des Nations. Doté d'un effectif particulièrement complet sur toutes les lignes, les Lusitaniens sont globalement supérieurs à leur adversaire du soir sur le papier. De plus, Cristiano Ronaldo va probablement retrouver le plaisir de jouer, lui qui a vécu un été difficile dans son club. De quoi être optimiste pour les Portugais même s'il faudra évidemment se méfier de la République Tchèque. Les coéquipiers de Patrik Schick jouent leur survie dans cette ligue A et feront tout pour réaliser la meilleure performance possible devant leur public. Le retour de l'attaquant du Bayer Leverkusen devrait d'ailleurs faire un bien fou à sa partenaires. Je me couvrirais donc en misant sur le Portugal qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

