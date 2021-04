PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 25 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic : Lyon ne perd pas face à Lille avec un score de 2-1 ou 1-1 (3.75)

Choc en haut de tableau ce soir entre le 4e et le 1er. Malheur au vaincu ! Si une équipe s’incline, elle pourra dire au revoir à ses chances de titre. Les Lyonnais ont été très bons face à Monaco en Coupe de France mais l’expulsion de Diomande a tout changé et les Monégasques les ont punis. En championnat ils restent sur deux victoires consécutives à Nantes et face à Angers. Les Lillois, eux, ont perdu des points la semaine dernière face à Montpellier avec ce nul (1-1) et c’est pourquoi le PSG, grâce à sa victoire hier, est passé devant au classement. L’objectif est donc de reprendre cette 1ère place voire, au pire, réaliser un match nul pour revenir à un point et toujours maintenir Lyon à trois longueurs. Je pense cependant que les difficultés du LOSC ne leur permettront pas de l'emporter. je vous conseille donc de parier sur le fait que Lyon ne perde pas et je verrais bien le 2-1 ou le 1-1 pour une cote de 3.75 !

Pariez sur Lyon - Lille ici !