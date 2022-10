PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 25 octobre - Ligue des Champions

Mon pronostic : Kylian Mbappé marque un doublé (2.90)

Quatre buts en quatre matchs de Ligue des Champions depuis le début de saison ! Kylian Mbappé est en très bonne forme malgré toutes les "affaires" extra-sportives qui le suivent et qui pourraient lui faire perdre la tête. Malgré celà, le Français reste concentré sur le jeu et continue d'être une machine à buts. Face à l'équipe censée être la plus faible du groupe, à domicile, les Parisiens ne devraient pas trop avoir de difficultés à remporter le match et pourraient même finir premiers de leur poule selon le résultat à Lisbonne. Je vois le PSG dérouler et je vois surtout un Mbappé de gala ce soir. De plus, on a appris dernièrement qu'il tirait les pénaltys. Je vois donc le numéro 7 du Paris Saint-Germain marquer un doublé face au Maccabi Haïfa !

