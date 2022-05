PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 28 mai – Finale de la Ligue des Champions

Mon pronostic : Liverpool bat le Real Madrid et Salah buteur (3.25)

Cette finale de Ligue des Champions nous offre une affiche de gala. Si Liverpool ne peut plus viser le quadruplé en ayant fini à la deuxième place de Premier League, derrière Manchester City, cette équipe vaut bien mieux qu'un statut de dauphin, avec 92 points obtenus. Un bilan surréaliste pour un second qui n'est pas sans rappeler la saison 2018-2019. Les joueurs de Jurgen Klopp avaient, en effet, terminé juste derrière Manchester City en championnat malgré un total de 97 points... tout en remportant la Champions League ! De quoi donner des idées à l'une des - et peut-être même la - meilleures équipes du monde. Surtout que l'effectif est sensiblement le même que celui de 2018 qui s'était incliné contre le Real Madrid en finale de la compétition. Une défaite restée en travers de la gorge des supporters et des joueurs mais surtout de Mohamed Salah, qui avait dû sortir précipitamment après avoir été blessé par Sergio Ramos. Nul doute que l'Egyptien fera tout pour prendre sa revanche ce soir. En face, le Real Madrid est sur le point de conclure une saison européenne qui sort de l'ordinaire. Laissés pour morts à chaque tour de la phase finale, les Madrilènes ont toujours fini par se qualifier. Un parcours irrationnel qui devrait tout de même s'arrêter, selon moi, face à une équipe de Liverpool qui sait parfaitement lier pragmatisme et folie. Je vous propose donc de miser sur un succès des Reds avec Salah buteur (3.25).

Pariez sur Liverpool – Real Madrid ici !