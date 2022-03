PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 29 mars – Coupe du Monde – Barrages

Mon pronostic : le Sénégal s’impose face à l’Egypte (1.88)

Cette affiche s’annonce assez serrée avec un tel enjeu. S’ils partent avec une légère avance après leur victoire 1-0 au match aller, les Egyptiens doivent faire sans leur charnière centrale pour cette seconde manche. En effet, Mohamed Abdelmomen est out après avoir subi une fracture du nez tandis que Mahmoud El Wench est suspendu. Ces absences devraient porter préjudice à une équipe qui pratique un jeu défensif. La réelle chance des Pharaons vient de la règle du but à l’extérieur qui est encore en vigueur pour ces barrages de la zone Afrique. Avec un joueur de génie comme Mohamed Salah en attaque, la qualification est évidemment à portée de main. Le Sénégal devrait tout de même avoir la main mise sur la rencontre. D’autant plus que les Lions de la Teranga sont dans l’obligation de marquer. Sur le papier comme dans le jeu, cette équipe est au-dessus. Les Sénégalais prendront ainsi tous les risques pour renverser leur adversaire et ont les joueurs nécessaires sur le plan offensif pour marquer. Je miserais donc sur une victoire du Sénégal (1.88).

Pariez sur Sénégal – Egypte ici !