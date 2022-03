PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 29 mars – Coupe du Monde – Barrages

Mon pronostic : la Pologne ne perd pas face à la Suède et les deux équipes marquent (2.50)

C’est une rencontre très difficile à pronostiquer ! La Pologne a bénéficié de la disqualification de la Russie par la FIFA pour se hisser directement à ce second tour des barrages. Les Polonais ont la chance de disputer cette rencontre à domicile, ce qui est un réel atout dans un match avec un tel enjeu. Si Arkadiusz Milik est forfait, Robert Lewandowski est bel et bien présent. L’attaquant du Bayern Munich aura à cœur de disputer une nouvelle Coupe du Monde après la déception de 2018. En face, la Suède a attendu les prolongations pour se qualifier face à la République Tchèque au tour précédent. Malgré une belle équipe sur le papier, notamment sur le plan offensif, les Suédois ont du mal à emballer leurs rencontres. Si je les vois accrocheurs et pourquoi pas même qualifiés au bout de la nuit, je ne me risquerai pas à miser sur leur victoire avant la fin du temps réglementaire. C’est pourquoi je vois la Pologne ne pas perdre et les deux équipes qui marquent (2.50). Vous pouvez y ajouter le but de Lewandowski pour faire grimper la cote à 3.80.

