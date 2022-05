PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 3 mai – Ligue des Champions

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Villarreal et Liverpool (4.10)

Liverpool doit conclure. Forts de leur avance de deux buts acquise au match aller, les Reds sont peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. Impressionnants sur toutes les lignes, Jurgen Klopp peut en plus compter sur un formidable banc de touche. Le technicien allemand, qui vient de prolonger son contrat, réalise un travail exceptionnel depuis des années avec cette équipe et peut espérer les guider jusqu’au quadrupler cette année. En ce mois de mai aussi important pour le club, je vois donc Liverpool gérer son avance pour s’économiser au mieux en vue des prochaines échéances. En face, Villarreal peut toujours croire en ses chances pour réaliser un exploit monumental. Mais les joueurs d’Unai Emery sont cette fois dans l’obligation d’attaquer et libèreront donc des espaces. S’ils risquent de mettre en danger la défense adverse, je ne les vois pas inverser la tendance. Je miserais donc sur un résultat nul entre les deux équipes (4.10).

