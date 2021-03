PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 7 mars Coupe de France

Mon pronostic: Lille s'impose à Ajaccio, Yusuf Yazici buteur (2.35).

Je suis totalement d’accord avec Arthur. Si cette rencontre doit pencher d’un côté, ce sera assez logiquement en faveur du LOSC. Surtout qu’il est toujours leader de Ligue 1 et qu’il reste sur un succès très convaincant face à Marseille (2-0). Cette attaque arrive toujours à se montrer dangereuse dans le secteur offensif avec Jonathan David, Jonathan Bamba et Yusuf Yazici. L’international turc en est maintenant à 14 réalisations et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Contexte beaucoup plus compliqué pour le Gazélec Ajaccio qui reste lui sur une défaite en championnat contre Sedan (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire de Lille contre le Gazélec Ajaccio avec un but de Yazici!

