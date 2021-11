PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 7 novembre Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.88)

Un duel entre deux équipes offensives ! L'OGC Nice réalise une très bonne saison sous la houlette de Christophe Galtier. Les Aiglons se sont, en plus, découverts une force : celle d'arracher leurs victoires en fin de match. Ils se montrent toutefois moins solides et souffrent plus depuis plusieurs rencontres. Ils ne sont pas à l'abri d'une contre-performance face à une équipe de Montpellier irrégulière mais qui peut embêter n'importe quel adversaire. Les Héraultais devront en revanche faire sans Teji Savanier aujourd'hui. Une absence qui risque de leur être préjudiciable. C'est pourquoi je miserais sur Nice qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (1.88).

