PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 8 avril Ligue Europa - Quart de finale

Mon pronostic: l'Ajax ne perd pas contre l'AS Rome, les deux équipes marquent (1.80).

Grand retour de la Ligue Europa ce jeudi avec ce quart de finale aller entre l’Ajax et la Roma. Tout va bien pour le club néerlandais qui n’a perdu aucun de ses 24 derniers matches toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils ont réussi à se débarrasser facilement des Young Boys (5-0). En Eredivisie ils viennent aussi de s’imposer à Heerenveen (2-1). Contexte un peu plus compliqué du côté des hommes de Paulo Fonseca qui restent eux sur un nul contre Sassuolo (2-2). Mais ce groupe arrive toujours à se montrer dangereux dans le secteur offensif! C’est pourquoi je vois l’Ajax ne pas perdre contre l’AS Rome et les deux équipes marquer!

