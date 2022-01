PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 8 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas à Lens, les deux équipes marquent et Laborde buteur (4.50)

Je suis d’accord avec Lionel, ce sera une très belle rencontre ce soir entre deux clubs qui évoluent au même niveau. Ils se retrouvent toutes deux dans une période de doutes, alors qu’Ils nous avaient enchantés en début de saison. Rennes a du mal depuis que son buteur ne marque plus. Laborde a été énorme lors des quinze premières journées. Ils avaient inscrit six buts et même neuf si l’on compte ceux avec Montpellier qu’il a quitté à la fin du mois d’août, sauf qu’il est muet depuis six rencontres que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Une disette bien longue qui coûte cher à son club qui n’a pas vraiment d’autres joueurs capables de marquer des buts. Je pense que cette série noire va s’arrêter et qu’il va permettre à son équipe de ne pas perdre. Je m’attends aussi à au moins un but côté lensois pour plus que quadrupler la mise !

