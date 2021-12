PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 9 décembre - Ligue Europa

Mon pronostic : Marseille s’impose face au Lokomotiv Moscou, Milik buteur (2.25)

Une rencontre plus importante qu’elle n’y paraît ! Si l’Olympique de Marseille est déjà éliminé de la Ligue Europa, les Phocéens peuvent toujours espérer la suite d’une aventure européenne en étant reversé en Conferance League. Compétition à laquelle ils tiennent, notamment pour des raisons financières. Pour cela, il faudra ne pas perdre contre le Lokomotiv Moscou, qui, malgré le niveau de jeu de l’OM ces dernières semaines, reste un adversaire tout à fait abordable. Le match aller fut pourtant un mauvais souvenir pour les joueurs de Sampaoli avec ce nul concédé dans les dernières minutes après avoir complètement dominé les débats. Mais les Moscovites restent très moyens cette saison et je ne les vois pas prendre ne serait-ce qu’un point au Vélodrome. C’est, de plus, la rencontre parfaite pour relancer Arkadiusz Milik, qui doit absolument prouver qu’il est le numéro neuf dont son équipe a besoin. C’est pourquoi je miserais sur une victoire marseillaise avec un but de l’attaquant polonais (2.25).

