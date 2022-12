PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Argentine – Croatie – CDM 2022

Mon pronostic : l'Argentine bat la Croatie et Lautaro Martinez buteur (4.00)

Voilà une rencontre difficile à pronostiquer. Après une défaite surprise face à l'Arabie Saoudite d'entrée (1-2), les Argentins n'ont cessé de monter en puissance pour finalement atteindre les demi-finales de cette Coupe du Monde. Lionel Messi est en mission pour remporter le dernier trophée, sans doute le plus beau, qu'il manque à son incroyable palmarès. Et la Pulga peut compter sur une équipe dévouée et notamment sur un Lautaro Martinez qui fait mal aux défenses adverses à chacune de ses apparitions. L'attaquant de L'Inter Milan mériterait de marquer un but dans ce tournoi. Surtout, je pense que l'Albiceleste va être surmotivée par l'élimination surprise du Brésil au tour précédent. Mais c'est justement face à la Croatie que la Seleçao a fini par céder. Il faut dire que les joueurs de Zlatko Dalic excellent dans l'art de faire déjouer ses rivaux. Mais ils sont, selon moi, un cran en-dessous de 2018, ce qui me pousse à penser qu'ils finiront par craquer sur le plan physique. Je vois ainsi l'Argentine gagner avec un but de Lautaro Martinez.

