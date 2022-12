PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Argentine - France - CDM 2022

Mon pronostic : l'Argentine ne perd pas dans le temps réglementaire et les deux équipes marquent (2.40)

Si le parcours de l'équipe de France force le respect et l'admiration, j'ai bien peur que la marche soit trop haute aujourd'hui. Pourtant, les Bleus parviennent constamment à arriver à leurs fins en utilisant les mêmes ingrédients qu'en 2018. Toujours plus unis dans la difficulté, les joueurs de Didier Deschamps savent piquer leurs adversaires au bon moment pour finalement s'imposer. Mais je ne vois pas un tel scénario contre des Argentins qui m'impressionnent. l'Albiceleste a bien retenu la leçon de sa défaite face à l'Arabie Saoudite et parvient à se défaire de n'importe quel piège. Avec un Lionel Messi exceptionnel, visant le dernier trophée qu'il manque à son palmarès, je pense que l'Argentine est légèrement favorite et je ne l'imagine pas perdre dans le temps réglementaire, même si les deux équipes devraient trouver le chemin des filets.

Pariez sur Argentine - France ici !