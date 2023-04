PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Chelsea – Real Madrid – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Real Madrid ne perd pas sur la pelouse de Chelsea et les deux équipes marquent (2.15)

Je dois reconnaître qu’il est très difficile d’imaginer une élimination du Real Madrid ce soir. Les Merengue sont supérieurs sur toutes les lignes aux Londoniens et le match aller n’a fait que prouver l’écart immense qui sépare les deux équipes. Pourtant je vois une équipe de Chelsea beaucoup plus en jambes ce soir. Les Blues montrent tout de même un autre visage lorsque Ngolo Kanté est aligné au milieu de terrain. Au vu de l’effectif pléthorique dont dispose Franck Lampard, je vois bien ses joueurs trouver le chemin des filets sur leur pelouse. Mais les Madrilènes devraient gérer l’évènement. Pleins de maitrise, les joueurs de Carlo Ancellotti feront en sorte de conserver leur avance de deux buts et risquent de faire mal sur contre-attaque. Je ne les vois pas s’incliner ce soir.

